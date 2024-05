NBA - i Dallas Mavericks in finale ad ovest | Oklahoma City battuta in una gara 6 thrilling

(Di domenica 19 maggio 2024) Scossone adnei playoff NBA. Solo una partita prevista questa notte nella post season della lega americana, con iche concretizzano l’upset contro gliThunder, testa di serie numero 1 della Western Conference, e volano in, in attesa della vincente della serie tra i Denver Nuggets campioni in carica e i Minnesota Timberwolves. All’American Airlines Centre è una partita bella ed emozionante fino agli ultimi secondi. Seppur il primo tempo sembrava sorridere agli ospiti, che con la loro solita leggerezza in campo iniziavano a scavare un bel solco in proprio favore, trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander e toccando anche il +17 all’inizio del terzo quarto (75-58). Manon è doma e con un Luka Doncic che si inventa un ...

