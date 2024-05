San Gregorio Magno - auto rubate nel piazzale di una casa

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’ondata di furti nei comuni della Valle del Sele. Ad essere stata presa di mira la scorsa notte, unaprivata sita sulla via provinciale nuova a San. I malviventi, approfittando dell’assenza di telecamere di videosorveglianza in zona, hanno forzato le portiere di duevetture di proprietà privata e le hanno portate via. A bordo delle due, i ladri si sono dati alla fuga viastrada A2 del Mediterraneo, facendo prendere ogni traccia di sé. Immediato l’allarme lanciato al 112 dalle vittime che hanno raccontato l’accaduto anche attraverso i canali social. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Santo De Rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

