Turchia hub russo | maschera il petrolio di Mosca per venderlo all’Ue

(Di domenica 19 maggio 2024) Laè un Paese membro della Nato che non gioca del tutto con l’Occidente. Quasi per niente, a dire il vero, esercitando la sua proverbiale “ambiguità” tra acrobazie diplomatiche e affari con gli avversari degli Usa. Uno su tutti: la Russia. Se da un lato Ankara ha fornito droni all’Ucraina, dall’altro ha coltivato un flusso commerciale conche riguarda soprattutto il. Volendo utilizzare una terminologia abusata, potremmo dire che laè diventato un “hub” per gli idrocarburi russi, dei quali cancella la provenienza per rivenderli agli Stati Ue fingendo che sia roba sua. L’ennesimo ingegnoso escamotage per aggirare le sanzioni europee contro l’export die prodotti petroliferi raffinati russi.dalla Russiapassando per ...