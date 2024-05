CdS – Bologna - Thiago Motta parla del suo futuro | È arrivato il momento

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-18 19:42:09Non ci risulta alnessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere:– “È stata una bellissima settimana, il merito è anche mio ma i protagonisti sono i ragazzi. Mi sono goduto un bellissimo, un qualcosa di storico che abbiamo dimostrato di essere possibile“. Così l’allenatore del, presenta in conferenza stampa il match contro la Juve al ‘Dall’Ara‘ (lunedì 20 maggio, ore 20:45) dopo l’incredibile qualificazione dei rossoblù alla prossima edizione della Champions League. Una stagione esaltante che il tecnico vuole chiudere nel miglior modo possibile: “Ora pensiamo a finire al meglio, finire terzi in campionato sarebbe aggiungere ancora qualcosa a tutto ciò che di fantastico abbiamo ...

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul tema dell’arresto del governatore della Liguria Toti , a margine dell’assemblea di Confcooperative: “Ognuno è libero di parlare in democrazia: il ministro Nordio ha un ruolo e può dire ciò ...

Volata regale da parte di Jonathan Milan ! Il velocista friulano, dopo l’affermazione ad Andora, bissa in questo Giro d’Italia 2024 , la terza vittoria della carriera nella Corsa Rosa, la decima della carriera, battendo questa volta Tim Merlier e ...

Non fidarti di loro. Sono amici che possono voltarti le spalle in ogni momento . Sono i segni zodiacali inclini al tradimento. Credi che uno dei valori della vita sia l’ amici zia? Bene, leggi allora quanto segue, ne trarrai di certo un grande ...

Francesca Dominici: "I dati sono il progresso, e solo gli scienziati possono salvare il pianeta" - Insegna biostatistica a Data Science ad Harvard, ed è stata premiata da Time Magazine per aver spinto Biden a cambiare la legge sull'inquinamento ...

Chico Forti torna in Italia dopo 24 anni di carcere negli Usa: "Sognavo ogni giorno questo momento" - "Ho sognato ogni giorno questo momento". Chico Forti affida in serata al Tg1 le parole che condensano il senso di una giornata che lo ha ...

Roma, la gang dei falsi carabinieri: nuovo colpo da 9mila euro. Ecco il trucco - È caccia alla banda di finti carabinieri che, muniti di falsi tesserini, sta mettendo a segno diversi colpi nella Capitale. L'ultimo intorno alle 21.30 dello scorso 16 maggio.