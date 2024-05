Il Quirinale vigila sui decreti | piano casa - sport e giustizia Dubbi sulle ragioni d’urgenza | Contatti con Palazzo Chigi

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 - “Governo avvisato“, mezzo salvato. È inequivocabile l’avvertimento fatto pervenire dalriguardo all’uso della decretazione di urgenza. Lungi dall’entrare nel merito dei, a detta degli uffici del Colle "c’è un problema costituzionale" relativo al fatto che "in alcuni casi mancano proprio i presupposti" di necessità e urgenza stabiliti dall’articolo 77 della Carta. Pratica sempre più invalsa, e anche un po’ sfrontata, a opera di tutti gli esecutivi degli ultimi lustri. Di qui “l’avviso“ delal governo: diplomaticamente stemperato a livello di "interlocuzioni" tra gli uffici del Colle e diall’insegna della "costante attenzione alle effettivedi urgenza che sono alla ...

