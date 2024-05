Publiacqua è leader di sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024)ancora una volta tra le 240 aziendedellaa livello nazionale. A certificarlo, per il terzo anno, è Il Sole 24 Ore che, insieme alla società tedesca specializzata “Statista”, ha redatto la lista delle 240 aziende selezionate in base alle loro performance sul fronte. Sono 1.500 le imprese delle quali “Statista” ha analizzato la rendicontazione die bilanci 2022, su 45 gli indicatori. Il riconoscimento assegnato in ambito ambientale per la gestione rifiuti, in ambito sociale per la sicurezza e nel campo della governance in base alla capacità di creare valore.