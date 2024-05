Pozzuoli – Palazzo Migliaresi - dibattito sulla libertà di informazione

Crolla to parzialmente un fabbricato privato fatiscente in località Cappuccini. L'Eav: "Chiederemo il risarcimento"Continua a leggere

Beni confiscati alla criminalità. Giunta pronta ad acquisirne 10 - Beni confiscati alla criminalità. Giunta pronta ad acquisirne 10 - La Giunta di palazzo Marino giovedì ha approvato una delibera in cui manifesta l’interesse ad acquisire gli spazi indicati nel documento: via Marcona, 90 (locale commerciale); via pozzuoli, 9 ...

Procida, muore cadendo dal balcone di casa - Procida, muore cadendo dal balcone di casa - Dolore e sconcerto a Procida dove ieri mattina un 23enne è precipitato dal terzo piano della abitazione dove viveva ed è morto. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo si sarebbe sporto ...

NEWS - Rotary, cultura e memoria con il concorso “Bruno Lapiccirella” per giovani pianisti - NEWS - Rotary, cultura e memoria con il concorso “Bruno Lapiccirella” per giovani pianisti - Chi ha conosciuto Bruno Lapiccirella certamente sa della grande passione che aveva per la musica e per il pianoforte, in particolare, che amava suonare, a volte, nelle conviviali. Presidente nei primi ...