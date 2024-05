Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Pogacar favorito un una delle tappe per la svolta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) La seconda settimana delsi chiude con un bel tappone in salita. Da Manerba del Garda a Livigno, sul Mottolino: 222 chilometri con 5400 metri di dislivello, sarà probabilmente questa la frazione che dilaterà parecchio il margine tra gli uomini di classifica e disegnerà le gerarchie per la lotta al podio. Quella diè l’occasione per Tadejdi poter mettere una seria ipoteca sul. In questi primi 14 giorni nessuno pare avere la gambamaglia rosa, che per forza di cose appare come ild’obbligo in una giornata del genere, e con la possibilità di non aspettare l’ultima rampa per poter attaccare. Tra tutti gli altri, ci attendiamo sicuramente lotta con gli altri uomini di classifica. In prima fila Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), ...