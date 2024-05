Fonseca Milan - ecco l’annuncio sul futuro | Voglio progredire nella mia carriera

(Di domenica 19 maggio 2024) Paulo, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita annunciando il suoPaulo, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita annunciando il suo. Le sue dichiarazioni:– «Per il miovedremo. Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante, ma

Paulo Fonseca , tecnico del Lille dal 2022, è nel mirino di diversi club europei e il portoghese non ha ancora deciso se continuare l’avventura con la società francese o cambiare aria: “Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare in ...

Inter, grosse nubi sul futuro della società. L’Atalanta è in Champions, il Milan perde a Torino e prepara l’addio a Pioli - Inter, grosse nubi sul futuro della società. L’Atalanta è in Champions, il Milan perde a Torino e prepara l’addio a Pioli - E così Pioli, nel giorno in cui fonseca sembra aver staccato la concorrenza per prendersi ... È troppi mesi che si parla del mio futuro e la squadra è stata brava perché non è semplice seguire i ...

De Rossi e il futuro della Roma: «Bisogna cambiare, so cosa voglio» - De Rossi e il futuro della Roma: «Bisogna cambiare, so cosa voglio» - ROMA Leggi Genoa ma la testa è già proiettata al futuro. Se non quella di De Rossi («Abbiamo un obiettivo da raggiungere e una partita da vincere») lo è quella ...

Roma, De Rossi: “Futuro Lukaku Meglio valorizzare i nostri giocatori” - Roma, De Rossi: “futuro Lukaku Meglio valorizzare i nostri giocatori” - Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore della Roma alla vigilia della sfida contro il Genoa all'Olimpico ...