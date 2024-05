Atalanta - festa Champions a Zingonia - FOTO

Zingonia . Appuntamento alle 23.30, e poco male se piove. Oltre cento tifosi del L’Atalanta si sono ritrovati fuori dal centro Bortolotti nella serata di sabato (18 maggio) per festeggiare la qualificazione in Champions League insieme a Gasperini e ...

