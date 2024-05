Il Fatto Quotidiano e il titolo su Chico Forti | Benvenuto assassino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 19 maggio 2024) Oggi Iltitola sul ritorno diin Italia. E lo fa criticando l’accoglienza fatta dalla premier Giorgia Meloni per il condannato, detenuto in tutti questi anni negli USA, raggiunto ieri all’aeroporto militare di Pratica di Mare. «La prima richiesta del Dipartimento di Giustizia americano e della Casa Bianca è evitare di spettacolarizzare l’arrivo di quello che oltreoceano considerano un condannato per assassinio è stata subito disattesa», spiega ildi Marco Travaglio. «Troppo forte la tentazione di Meloni di rivendicare la credibilità internazionale d’Italia dopo anni di richieste dei governi precedenti», sottolinea ilprecisando che la trattativa sarebbe stata seguita in prima persona proprio dalla premier. A sbloccare la situazione è ...