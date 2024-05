Sanatoria | cosa cambia per case - soppalchi e verande nel decreto legge al vaglio del governo

(Di domenica 19 maggio 2024) Lo ha precisato anche il ministro Matteo Salvini «non è assolutamente un condono edilizio, ma un provvedimento per regolarizzare piccole difformità e irregolarità che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l’80% del patrimonio immobiliare». Ma il, aldel, con le norme diche saranno affrontate in consiglio dei ministri questo mercoledì, riguarderebbe potenzialmente milioni di abitazioni. Pubblicizzato da settembre come “piano casa” dalla Lega, secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera porterà a una revisione, morbida, della «doppia conformità» richiesta dalle norme attuali. «Tolleranze costruttive» e le «parziali difformità» saranno sanabili entro scostamenti dai parametri autorizzati «di misura talmente contenuta ...

Roma, 4 aprile 2024 – Dal tramezzo al piccolo soppalco, al divisorio in cartongesso per ricavare un piccolo vano in un locale: sono alcuni fra i lavori che si potranno sanare con il Pacchetto salva-casa che sta preparando il Mit. Il Pacchetto ...

Salva casa, faro del Colle sui decreti: modifiche (anche) al ddl sull'Agricoltura. In cdm il taglio delle liste d'attesa - Salva casa, faro del Colle sui decreti: modifiche (anche) al ddl sull'Agricoltura. In cdm il taglio delle liste d'attesa - Di certo non sarà cosa semplice gestire in Parlamento sei (o anche più) decreti da varare insieme o spalmati su due Consigli dei ministri. Andrebbero convertiti entro due mesi, a ridosso della pausa ...

Tramezzi, finestre, verande: cosa potrebbe entrare nella sanatoria per la casa - Tramezzi, finestre, verande: cosa potrebbe entrare nella sanatoria per la casa - La preoccupazione della premier Meloni è che a ridosso delle elezioni il provvedimento possa essere percepito come una sanatoria libera-tutti e su questo nei giorni scorsi ha chiesto rassicurazioni al ...

Condono Edilizio 2024: norme in CdM entro fine maggio - Condono Edilizio 2024: norme in CdM entro fine maggio - Piano Casa 2024: il MIT annuncia una sanatoria per le piccole irregolarità degli immobili. Il Ministro Salvini spiega alla stampa il perimetro della sanatoria ...