La Lazio con Tudor ha trovato un nuovo modulo e punti

Il tecnico biancoceleste: "Classifica ancora da stabilire in ottica europea" ROMA - " Servirà una Lazio perfetta perché giochiamo in casa della squadra più forte d'Italia, che sta esprimendo un Calcio bello, concreto ed efficace. È la migliore ...

Inter-Lazio è la sfida che andrà in scena domani (domenica) alle ore 18 a San Siro, ultima partita in casa per i Campioni d’Italia che verranno ufficialmente premiati con il trofeo scudetto dalla Lega Serie A. Intanto Tudor stravolge la formazione ...

