Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

(Di domenica 19 maggio 2024)live dellatraoggi, domenica 19 maggio Mentre i negoziatisono in un vicolo cieco, nella giornata di ieri l’esercito israeliano ha confermato che il “terrorista Islam Khamayseh” è stato “eliminato” in un raid a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Nel frattempo, secondo il ministero della salute di Gaza, sono 35.386 i morti registrati nella Striscia dall’inizio dell’operazione militare israeliana e “almeno 650.000 persone sono fuggite da Rafah”, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, a causa dell’intensificarsi dell’offensiva militare israeliana. Lo riferisce su X Louise Wateridge, addetta stampa dell’Unrwa. Di seguito ledi oggi, domenica 19 maggio 2024, sulla...

Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Il tono è perentorio, a tratti sferzante. Benny Gantz, il capo dell'opposizione che si era arruolato nel governo di emergenza dopo i massacri del 7 ottobre, rompe gli indugi. Un ...

