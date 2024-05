Torino-Milan 3-1 - sconfitta pesante per il Diavolo | male in difesa

(Di domenica 19 maggio 2024)3-1 report e commento. Sotto di tre reti, ilrientra in partita con Bennacer ma non evita il ko: 3-1. Brutta caduta

Inter, grosse nubi sul futuro della società. L’Atalanta è in Champions, il Milan perde a Torino e prepara l’addio a Pioli - Inter, grosse nubi sul futuro della società. L’Atalanta è in Champions, il Milan perde a Torino e prepara l’addio a Pioli - Partiamo dal campo e dalle gare di ieri, che hanno visto Torino e Atalanta battere Milan e Lecce. Il comune denominatore ... chiude con un’altra sconfitta e torna a casa carico di rimpianti. “Il ...

Gazzetta - La Partita di Motta - Gazzetta - La Partita di Motta - Su Gazzetta: "La partita di Motta". Bologna e Juventus appuntamento a domani sera, Dall’Ara praticamente esaurito arriva nel bel mezzo di un viaggio che sarà fatto dal tecnico da Bologna a Torino ...

Torino-Milan - 3-1, la sintesi della partita - torino-milan - 3-1, la sintesi della partita - Il Torino ha superato il Milan per 3-1 in un match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Granata che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie ai colpi di testa di Zapata ...