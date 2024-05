Don Claudio Burgio | Al Beccaria la violenza è normalizzata Baby Gang? Il capro espiatorio del disagio adolescenziale – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 19 maggio 2024) Oggi è il compleanno di Dino alla comunità Kayros, l’associazione creata da donnel 2000 per dare un’alternativa al carcere ai minori in difficoltà. L’appuntamento è alle 20 per la pizza nel salone. Dino arriva con le buste della spesa e ad attenderlo c’è Daniel, che ha lasciato la comunità da qualche anno ma continua a frequentarla «per lavoro e amicizia». La sua storia è diventato un libro Ero un bullo, che Daniel porta in giro per le scuole con orgoglio. Alla pizza di Dino ci sarà anche lui. Qualche metro più in là in sala registrazioni c’è William Boy che incide una sua canzone e Andy che lavora al suo primo video musicale mentre un gruppetto che fa il laboratorio di video making. Tre ragazzi – pantaloni neri, cappuccio in testa e sigaretta – camminano frettolosamente verso le loro stanze. Sono arrivati da poco dal Carcere minorile ...