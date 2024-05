Gigi D’Alessio è nonno per la quarta volta | la reazione di Anna Tatangelo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 19 maggio 2024)è di nuovo. La figlia Ilaria, avuta dall’ex moglie Carmela Barbato, ha dato alla luce il suo primo figlio. Nel frattempo il cantante è in attesa del sestogenito dall’attuale compagna Denise Esposito. Una famiglia davvero allargata di cui fa parte anche, che non ha esitato a reagire alla notizia del nuovo arrivato nonostante i rapporti tesi, almeno in passato, con il suo ex compagno. È nato il quarto nipote diè diventatoper la: sua figlia Ilaria è diventata mamma. “Un amore così non l’ho mai provato. Joseluí, mamma ti ama”, ha scritto sui social Ilaria, annunciando che il figlio è nato lo scorso 15 ...