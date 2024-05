Cina -indagine su Us - -e,Tai -an,Giappone

(Di domenica 19 maggio 2024) 8.00 Laha avviato un'antidumping sul copolimero di paraformaldeide importato "dall'Unione europea, dagli Stati Uniti, dalla regione cinese di Taiwan e dal". Lo ha riferito una nota del ministero del Commercio, in quella che è una prima ritorsione contro le varie indagini antisussidi avviate da Bruxelles su prodotti come le auto elettriche 'made in China' e l'inasprimento dei dazi decisodall'amministrazione americana di Biden su veicoli elettrici e batterie.

