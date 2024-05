Zinga e i cartellini - archiviati i collaboratori Lasciati sol - costretti a pagarsi il process -, lo sfogo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 19 maggio 2024) Nella primavera del 2019 le ripetute assenze dell'allora Presidente della Regione Lazio, Nicolaretti, mentre era anche impegnato come segretario nazionale del Pd, avevano destato l'attenzione della magistratura che aveva deciso di aprire un fascicolo per guardarci dentro. Secondo il pm Carlo Villani c'erano 38 atti giustificativi falsi, tesi a coprire le assenze del governatore del Lazio con impegni insussistenti: «False dichiarazioni», l'ipotesi accusatoria con cui il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio per quattro indagati tra cui Stefano Del Giudice, capo della segreteria diretti e Andrea Cocco, vice capo di gabinetto. Tra gli episodi rilevati dalla Procura quello del 15 maggio 2019: mentre si svolgeva il consiglio regionale,retti partecipava a un comizio elettorale dem a Prato. Le opposizioni avevano sollevato ...