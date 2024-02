Medio Oriente | diretta Tensione in Israele | Ben-Gvir critica Biden | “Meglio Trump” | Gantz lo attacca | “Irresponsabile” Houthi | “Risponderemo ai raid di Usa e Gb”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 - Tensioni all'interno del governo di unità nazionale didopo che Itamar Ben-, il ministro per la Sicurezza e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit (Potere ebraico) in un'intervista al Wall Street Journal hato il presidente americano Joe, affermando che Donaldal suo posto sarebbeper Tel Aviv. Secondo Ben-l'attuale numero uno della Casa Bianca "invece di darci pieno appoggio, è impegnato a fornire aiuti umanitari e carburante a Gaza, che va ad Hamas. Sefosse al potere, il comportamento dell'America sarebbe completamente diverso". Quindi il ministro ha esposto il suo piano per Gaza: incoraggiare gli abitanti dell'enclave palestinese a migrare volontariamente in luoghi ...

Dopo l'attacco in Iraq e Siria contro i gruppi affiliati all'Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato insieme con il Regno Unito un raid su 36 obiettivi Houthi in 13 località dello Yemen come risposta ai ...Gli Stati Uniti avevano annunciato un attacco su larga scala e a più livelli contro i gruppi affiliati all'Iran e hanno mantenuto la promessa non solo colpendo in Iraq e in Siria ...Bombardati obiettivi militari nello Yemen dopo i raid aerei sulle milizie filo-iraniane in Siria e Iraq ...