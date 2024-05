Europee, Fratelli d'Italia al 27% e Pd al 22%: il sondaggio politico - Europee, Fratelli d'Italia al 27% e Pd al 22%: il sondaggio politico - Secondo l’ultima indagine condotta dall’Istituto Demopolis è testa a testa Forza Italia-Lega. Tra chi dice che andrà alle urne 23% ancora indeciso e 12% ammette che potrebbe cambiare idea ... adnkronos

Europee: sondaggio Demopolis, Fdi al 27% e Pd al 22%, testa a testa Fi-Lega - Europee: sondaggio Demopolis, Fdi al 27% e Pd al 22%, testa a testa Fi-Lega - Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Tra quanti immaginano di recarsi alle urne, solo il 65%, meno di 2 italiani su 3, ha già un orientamento preciso; il 23% è ancora del tutto indeciso sulla scelta. Il 12% es ... ilsannioquotidiano

Casciago in testa, sala della biblioteca piena per il secondo incontro elettorale - Casciago in testa, sala della biblioteca piena per il secondo incontro elettorale - Nella serata di mercoledì 22 maggio buona partecipazione da parte della cittadinanza. Il candidato sindaco Reto ha ribadito: "È fondamentale andare a votare per continuare il percorso iniziato ed evit ... varesenews