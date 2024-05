Wta Rabat 2024 | Cocciaretto eliminata - passa Rakhimova in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si ferma ai quarti di finale il percorso di Elisabettanel Wta 250 di, in Marocco. La testa di serie numero 7 cade inaspettatamente contro la numero 105 del mondo, checon il punteggio di 7-5 7-5, in un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Decisivi i cali di tensione della marchigiana nel dodicesimo game del primo e del secondo set.si guadagna un posto in semifinale, dove affronterà l’egiziana Sherif, che ha sorpreso la testa di serie numero 3 Sorribes Tormo (6-3 6-3). La russa entrerà in top 100 da settimana prossima. SportFace. .