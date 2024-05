Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 | orari - program -a, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Domani, non prima delle 15.30, Flavioscenderà in campo per affrontare il norvegese Casper(n.2 del seeding) nella semifinale dell’ATP di. Il tennista romano, reduce dalla vittoria odierna contro il kazako Alexander Shevchenko, dovrà superarsi per prevalere contro il top-10 norvegese, grande interprete della terra rossa e vincitore in stagione dell’ATP500 di Barcellona. Una prova di maturità attende, che però vorrà sfruttarla anche per rendersi conto del livello raggiunto del proprio tennis nel confronto con un tennista di alto “lignaggio” come, finalista per due stagioni consecutive al Roland Garros. Si prospetta un incontro molto interessante tra due giocatori che hanno un modo di stare in campo simile: grande intensità con il dritto e rapidità negli spostamenti. È chiaro che lo scandinavo parta con i favori del pronostico, probabilmente perché un po’ più completo di Flavio e più solido da fondo, ma vedremo cosa succederà domani.