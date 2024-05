Piazzapulita | anticipazioni 23 maggio 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nuova puntata diin onda stasera, 23, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: il mandato d’arresto per Netanyahu e i leader di Hamas richiesto dal procuratore della Corte Penale Internazionale; gli sviluppi dell’inchiesta che ha portato all’arresto del Presidente della Liguria Giovanni Toti; un’intervista esclusiva all’imprenditore ed ex oligarca russo in esilio, Mikhail Khodorkovsky.: ospiti 23Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e conduttore Gad Lerner; il giornalista e conduttore Michele Santoro; il giornalista e scrittore Paolo Mieli; il giornalista e scrittore Mario Calabresi; la professoressa Elsa Fornero; la professoressa Veronica De Romanis e la storica e scrittrice Michela Ponzani.

