Cambio l’auto- Passaggi di proprietà - ecco un aspetto da non sottovalutare quando si vuole acquistare un’automobile usata

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ogni automobile lascia il segno ai proprietari che l’hanno guidata: ci sono veicoli che portano con sé ricordi indimenticabili, come un viaggio on-the-road, e altri che nascondono episodi poco piacevoli, come brutti incidenti. Questi fattori contribuiscono a rendere più o meno facile la decisione di continuare a guidare lo stesso veicolo o di vendere la propria auto e cambiarla.di, quali sono le marche e i modelli ai quali gli italiani rimangono più affezionati e quali invece quelli che durano meno nelle mani dello stesso proprietario? Così, sempre attenta a tutto ciò che si muove nel mercato, puntuale, carVertical (società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico), ha analizzato i suoi report sullo storico delle auto in Italia per determinare quali sono le marche e i modelli ai quali gli italiani rimangono più affezionati e quali sono invece quelli che durano meno nelle mani dello stesso proprietario: un dato importante da consideraresiun’auto