(Di giovedì 23 maggio 2024) Toccanti emozioni in avvio della partita trae Fiorentina, ultima sulla panchina dei sardi e in generale di una squadra di club per.

Standing ovation per Ranieri prima di Cagliari-Fiorentina - Standing ovation per Ranieri prima di cagliari-Fiorentina - Standing ovation per Claudio Ranieri prima del fischio d'inizio di cagliari-Fiorentina, ultima partita del tecnico romano sulla panchina dei sardi. Uno striscione ha salutato l'ingresso in campo del ... ansa

LIVE FV, CAGLIARI-FIORENTINA 0-0: LA GARA NON DECOLLA - LIVE FV, cagliari-FIORENTINA 0-0: LA GARA NON DECOLLA - 13' - Gioco interrotto per 60" con un lungo applauso per ricordare Davide Astori, doppio ex di entrambe le squadre 12' - Gara che per ora non decolla, con il cagliari che gioca ... firenzeviola