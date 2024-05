JESI Parata di campioni del calcio per Cesarini | insieme Spalletti - Sacch - Orsoli -i, Gabriell -ni, Samardzic e Stulac

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Pergolesi (0731 206888) fino ad esaurimento posti disponibili, 23 maggio 2024 – Anche Rosella Sensi e Riccardoni aal Premio Renato. Grande attesa aper il prestigioso Premio “Renato”, giunto alla sua nona Edizione. L’appuntamento che celebra la Zonaè fissato per le ore 17 di lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di(An), dove si svolgeranno un Talk Show e le premiazioni. A seguire Cena di Gala presso l’Hotel Federico II di. Ma come è nato il Premio? A svelarlo, in apertura della 1° edizione nel 2016 presso il ristorante ‘Seta’ a San Silvestro, la conduttrice televisiva Federica Peluffo: “L’idea del premio è nata casualmente. Un giorno d’estate dirigendosi verso la trattoria Seta, Josè Altafini, Bini Floriano, Marco Cimarelli (proprietario della trattoria Seta), Evasio Santoni (giornalista del Il Messaggero), vedendo la targa in ricordo di Renato, situata a qualche centinaio di metri da qui, luogo dove il calciatore è nato, e ricordando le gesta di Altafini che di gol negli ultimi minuti delle partite ne ha fatti a quantità, hanno deciso di avviare questa importante ricorrenza”.

