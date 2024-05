Ungheria | Tajani - ' Salis come Fort - governo non guarda a colore politico' **

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Ilitaliano segue tutti i detenuti italiani all'estero. Siamo intervenuti sulle condizioni di detenzione di Ilariacosìabbiamo riportato a casa Chicoi. Noi abbiamo seguito tanti italiani senzare alvedi Patrick Zaki che se non fosse stato per ilsarebbe ancora in Egitto". Così Antonioa Diritto e Rovescio su Rete4. .

Chico Forti, il comunicato di Loft: le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate - Chico Forti, il comunicato di Loft: le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate - Le Iene accusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso Forti (quando la puntata integrale è sulle piatta ... ilfattoquotidiano

Ilaria Salis ai domiciliari a Budapest. Pagata cauzione di 40mils euro - Ilaria salis ai domiciliari a Budapest. Pagata cauzione di 40mils euro - BUDAPEST – Dopo 466 giorni, Ilaria salis ha lasciato questa mattina ... Sono stati pagati i 40mila euro richiesti come cauzione. Ilaria ha lasciato il carcere da un’uscita secondaria per evitare ... firenzepost

Arresto Toti, Bersani a La7: “Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo” - Arresto Toti, Bersani a La7: “Che aspetta a dimettersi È inaccettabile attendere i giudici, anche i bambini hanno visto ciò che è successo” - Il durissimo appello di Pier Luigi Bersani a Giovanni Toti, da stamattina impegnato a rispondere alle domande dei pm sulle accuse di corruzione e di voto di scambio ... ilfattoquotidiano