L’amministratore delegato del Brighton rivela il piano per sostituire Roberto De Zerbi

Paul Barber afferma che il club ha un per De. L'allenatore italiano ha lasciato la costa meridionale alla fine di una stagione nonostante abbia guidato i Seagulls al loro miglior piazzamento di sempre in campionato nel 2022-23. Anche il ha giocato in Europa League per la prima volta in questa stagione, anche se sembra aver influito sulla loro forma in casa. De era stato collegato ai lavori del Manchester United e del Chelsea nel periodo precedente alla sua partenza, ma da allora ha affermato di non avere un'altra posizione in programma. I rapporti suggeriscono che può essere difficile lavorare con il 44enne e richiede il controllo di eventuali trasferimenti, il che ha portato a disaccordi dietro le quinte.