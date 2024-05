LIVE – Verona-Trapani 37-47 | gara-3 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA2di. Le prime due partite dellahanno visto la formazione siciliana allungare sul 2-0 grazie a due prestazioni di altollo, soprattutto in-2. Dopo una-1 di fatto equilibrata, in cui gli uomini di coach Diana hanno sfruttato soprattutto un importantissimo parziale nel primo quarto, infatti,ha alzato ancora di più l’asticella dell’intensità e dell’agonismo in-2, schiantando i gialloblù per 91-69. Ora, quindi, i siciliani hanno a disposizione tre match point per chiudere lain appena tre partite, con lache però si sposta al Pala AGSM AIM di, in cui i padroni di casa cercheranno in tutti i modi di imporsi per allungare lae mantenere vive le speranze di un immediato ritorno in A1. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 23 maggio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.