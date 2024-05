Francia - Mbappé sulle Olimpiadi | Non dipende solo da m - non so niente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Intervistato da “Le Parisien” a pochi giorni dalla finale di Coppa di, Kylianha parlato prima della sua ultima partita con la maglia del Paris Saint-Germain. Tra i vari temi toccati spicca quello relativo alledi Parigi 2024, con il nome di Mbappè che ovviamente è tra i possibili fuoriquota della selezione transalpina per i Giochi. “Nonda me e non so ancora nulla – spiega il diretto interessato, che con ogni probabilità nelle prossime settimane si trasferirà al Real Madrid – Tutti sanno le mie intenzioni, non devo dirle. Giocare lea Parigi sarebbe speciale, quando saprò qualcosa allora parlerò. Al momento dobbiamoaspettare che le cose addadano.” SportFace. .