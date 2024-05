Tabellone Wta Rabat 2024 | risultati e accoppiamenti - presenti Bronzett - Cocciaretto e Trevisan

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildel torneo Wta di, il 250 in Marocco sulla terra rossa: ecco ie glidal primo turno alla finale. Ci sono tre azzurre ai nastri di partenza: si tratta di Luciai, Elisabettae Martina, che vista la qualità non eccelsa di questo torneo possono davvero pensare di fare tanta strada. Di seguito ecco allora ilcompleto e costantemente aggiornato. MONTEPREMI COPERTURA TVWTASEMIFINALI Rakhimova vs Sherif Stearns vs Tomova QUARTI DIFINALE Rakhimova b. (7)7-5 7-5Sherif b. (3) Sorribes Tormo 6-3 6-3 Stearns b. (4)i 6-4 4-6 7-5Tomova b. Siegemund 6-4 6-3 SECONDO TURNO Rakhimova b. (Q) Rosatello 4-0 ritiro(7)b. Bai 6-4 6-2 (3) Sorribes Tormo b. Podoroska 7-5 3-6 6-3 Sherif b. Carle 6-3 6-2 Stearns b. (6) Xiy. Wang 6-3 6-1(4)i b.6-2 6-3Tomova b.

