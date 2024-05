Brescia - per la prima volta i carabinieri eleggono i vertici sindacali

(Di giovedì 23 maggio 2024) Rezzato () 23 maggio 2024 - L'Arma deiper laeleggerà idel proprio sindacato, e lo farà in provincia di, nella cornice di Villa Fenaroli a Rezzato, dopodomani, sabato. Appuntamento il 25 maggio, alle 10, quando la Regione Lombardia ospiterà il primo congresso regionale dell'associazione professionale Pianeta sindacalePSC-ASSIEME, una delle principali organizzazioni di categoria in rappresentanza della Benemerita, che si è affermata con l'apertura allazzazione anche delle forze armate. "Si tratta di un evento unico nella storia dell'Arma dei, una pietra miliare nello sviluppo delsmo in Italia" ha dichiarato il segretario generale di PSC-ASSIEME, Vincenzo Romeo. Per lainfatti tutti i militari dell'Arma saranno chiamati a scegliere democraticamente i propri rappresentanti e i quadri dirigenti, i quali poi per i quattro anni a venire guideranno l'associazione.

