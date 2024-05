Cosa prevede il decreto Salva casa di Salvini - tutti i lavori che rientrano nella bozza di sanatoria

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilpromosso dal ministro Matteoarriva domani in Cdm:c'è il superamento della doppia conformità, meno autorizzazioni per porticati e tende, più tolleranza per chi non ha seguito i progetti iniziali. Ecco le novità del testo. .

Decreto salva casa, ecco come cambiano le regole sull'edilizia - decreto salva casa, ecco come cambiano le regole sull'edilizia - decreto salva casa oramai in dirittura d'arrivo. Previsto infatti per il pomeriggio di domani l'arrivo in Consiglio dei ministri della norma portata pervicacemente avanti nelle ultime settimane da ... ilgiornale

Il salva-casa in cdm, gli ultimi ritocchi al decreto - Il salva-casa in cdm, gli ultimi ritocchi al decreto - Approda in cdm il decreto salva-casa del vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo le ultime limature, come l'inclusione di tende e pompe di calore tra le misure. ansa

Il decreto salva casa di Salvini arriva in Consiglio dei ministri - Il decreto salva casa di Salvini arriva in Consiglio dei ministri - Il decreto salva casa, portato avanti con determinazione nelle ultime settimane dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è ormai in dirittura d'arrivo. Previsto per il pomeri ... informazione