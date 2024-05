I Ricchi e Poveri sul palco di Forza Italia - ma Tajani non canta VIDEO

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - Mezz'ora di concerto dei '' alla convention romana di. Accolto sulda Antonio, dopo Serena Autieri, il duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu si è esibito eseguendo diversi successi, tra cui 'Sarà perché ti amo', 'Voulez vous dancer', 'Mamma mia', 'Che sarà', 'Se mi innamoro' fino all'ultima hit di Sanremo 2024, 'Ma non tutta la vita'. Non è mancato un siparietto con protagonista il ministro degli Esteri. La presentatrice Safiria Leccese ha invitato inti a eseguire "Sarà perché ti amo", esortando il vice premier a intonare le prime note. "Non posso altrimenti andreste via tutti voi che siete qua", ha respinto l'invito, spiegando di essere "stonato come una campana". "La politica estera del nostro Paese non la fanno soltanto il ministro e i diplomatici, ma tutti coloro che rappresentano l'del mondo. L'arte del canto l'abbiamo sempre coltivata nella nostra storia.

