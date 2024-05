Europee | sondaggio Demopolis - Fdi al 27% e Pd al 22 - testa a testa Fi-Lega

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Tra quanti immaginano di recarsi alle urne, solo il 65%, meno di 2 italiani su 3, ha già un orientamento preciso; il 23% è ancora del tutto indeciso sulla scelta. Il 12% esprime oggi un'intenzione di voto, ammettendo però che potrebbe cambiare idea nei prossimi giorni. È lo scenario che emerge dall'ultima indagine condotta dall'Istituto, prima del black out sui sondaggi elettorali previsto dalla legge in vista del voto dell'8 e 9 giugno. “Considerato il quadro di incertezza a 16 giorni dall'appuntamento elettorale – spiega il direttore diPietro Vento – si è scelto di fotografare non solo il voto odierno, ma anche l'elettorato certo, costituito da cittadini che dichiarano di avere già compiuto una scelta definitiva, ed il bacino potenziale delle forze politiche, rappresentato da quanti non escludono l'ipotesi di votare il partito”. Se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d'Italia sarebbe primo partito con il 27%, con un voto certo del 24,5% ed un potenziale del 30%.