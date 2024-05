Corruzione | Toti - ' soldi al partito non merce di scambi - bonifici Spinelli dal 2015'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Genova, 23 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Antonietta Ferrante) - La procura di Genova interpreta "erroneamente" ifatti dall'imprenditore Aldoe non ricorda che la prima elargizione del gruppo"alle campagne politiche del miorisale addirittura alla prima campagna elettorale () quando io non ero ancora governatore e si sono succedute nel tempo con cadenze semmai legate agli eventi politici della Regione (elezioni comunali, regionali o manifestazioni varie) e non legate a specifiche situazioni economiche o alla compresenza di vicende di interesse per". Lo sostiene, in una memoria consegnata ai pm di Genova, il governatore ligure Giovanni, ai domiciliari con l'accusa di. Tenendo conto dunque del lungo arco temporale, ben 9 anni, "si può facilmente ricavare l'assenza di qualsivoglia prassi di contestualità tra richieste di 'attenzione' da parte di un donatore e sollecitazione di sostegno materiale per l'attività politica".