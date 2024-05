Lotus | debutto a Villa d’Este e al FuoriConcorso

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 23 maggio 2024)per la prima volta ae al: un tributo al passato e uno sguardo al futuro elettrico, l’iconico marchio britannico, lascia il segno sulla sua storia ultra-cinquantenaria partecipando per la prima volta al prestigioso Concorso d’Eleganza die al. Un doppioche celebra la ricca storia del brand e anticipa il suo futuro elettrificato. Ecco aprirsi un nuovo capitolo nella sua lunga tradizione di innovazione e design. A, l’azienda presenta la Type 66, un’auto da corsa “progetto” concepita 50 anni fa e ora riportata in vita in soli 10 esemplari. Un omaggio a Colin Chapman, fondatore del marchio, e al suo spirito innovativo. La Type 66, un bolide dalle linee sinuose e dal cuore potente, rappresenta l’unione perfetta tra l’heritage del marchio e le tecnologie moderne. Guidata da Clive Chapman, figlio di Colin, sfilerà nella parata delle auto, incarnando la passione per le corse e l’ingegneria che contraddistinguono l’azienda.