Tempesta di vento sul volo Londra-Singapore | almeno un morto e 30 feriti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite a bordo di undellaAirlines, a causa di “gravi turbolenze” atmosferiche. È accaduto il 21 maggio, quando il veli– che era partito dall’aeroporto Heathrow diil 20 maggio con destinazione– si è ritrovato in mezzo a una violenta. Il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Bangkok, capitale della Thailandia. Poco dopo i fatti laAirlines ha reso noto su Facebook: “Possiamo confermare che ci sonoe una bordo del Boeing 777-300ER. In viaggio c’era un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio“. Stando ai dati tracciamento forniti da FlightRadar24 e analizzati dall‘Associated Press, l’aereo stava viaggiando a un’altitudine di 11mila e 300 metri. Nell’arco di 3 minuti appena è sceso a 9mila e 400 metri, travolto da una forte

Tempesta d’amore: l’arrivo di Leander Saalfeld, nuovo protagonista della diciannovesima stagione - tempesta d’amore: l’arrivo di Leander Saalfeld, nuovo protagonista della diciannovesima stagione - Un nuovo personaggio sta per fare il suo ingresso nella longeva soap opera tedesca “tempesta d’amore”, in onda in Italia su Retequattro. Si tratta di Leander Saalfeld, figlio di Laura Mahler e di ... occhioche

Turbolenza sul volo della Singapore Airlines, il testimone: "Le persone volavano nel corridoio, c’era sangue sulle cappelliere” - Turbolenza sul volo della Singapore Airlines, il testimone: "Le persone volavano nel corridoio, c’era sangue sulle cappelliere” - Nove persone sono state sottoposte a interventi chirurgici, mentre altri cinque sono in attesa di essere operati ... lastampa

Turbolenza sul volo Londra Singapore: 20 passeggeri in terapia intensiva a Bangkok - Turbolenza sul volo Londra Singapore: 20 passeggeri in terapia intensiva a Bangkok - Nove persone sono state sottoposte a interventi chirurgici, mentre altri cinque sono in attesa di essere operati ... ilsecoloxix