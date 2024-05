Corruzione | Toti - ‘soldi al partito non merce di scambi - bonifici Spinelli dal 2015’

(Di giovedì 23 maggio 2024) Genova, 23 mag. (Adnkronos) – (dall’inviata Antonietta Ferrante) – La procura di Genova interpreta “erroneamente” ifatti dall’imprenditore Aldoe non ricorda che la prima elargizione del gruppo“alle campagne politiche del miorisale addirittura alla prima campagna elettorale (2015) quando io non ero ancora governatore e si sono succedute nel tempo con cadenze semmai legate agli eventi politici della Regione (elezioni comunali, regionali o manifestazioni varie) e non legate a specifiche situazioni economiche o alla compresenza di vicende di interesse per”. Lo sostiene, in una memoria consegnata ai pm di Genova, il governatore ligure Giovanni, ai domiciliari con l’accusa di. Tenendo conto dunque del lungo arco temporale, ben 9 anni, “si può facilmente ricavare l?assenza di qualsivoglia prassi di contestualità tra richieste di ‘attenzione’ da parte di un donatore e sollecitazione di sostegno materiale per l?attività politica”.

Giovanni Toti risponde a 180 domande e respinge le accuse. Il rebus delle dimissioni - Giovanni Toti risponde a 180 domande e respinge le accuse. Il rebus delle dimissioni - Il presidente della Liguria, ai domiciliari, per otto ore dai pm, l'avvocato: "Ha risposto a tutto". L'opposizione spinge per l'addio, gli alleati ... huffingtonpost

Toti, interrogatorio-maratona: le 180 domande dei pm al governatore accusato di corruzione. I bonifici, la difesa e le dimissioni - Toti, interrogatorio-maratona: le 180 domande dei pm al governatore accusato di corruzione. I bonifici, la difesa e le dimissioni - Un interrogatorio-maratona quello che vede oggi protagonista il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, finito ai domiciliari lo scorso ... ilriformista

Ucraina, New York Times: “La Casa Bianca apre a Kiev sull’utilizzo di armi Usa in Russia” Francia testa missile con capacità nucleare - Ucraina, New York Times: “La Casa Bianca apre a Kiev sull’utilizzo di armi Usa in Russia” Francia testa missile con capacità nucleare - Il tabù ribadito solo la scorsa settimana dalla Casa Bianca ora vacilla. Il divieto imposto all’Ucraina di usare armi americane per colpire in territorio russo inizia a vacillare. Su spinta del Dipart ... ilfattoquotidiano