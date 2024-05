L’affronto di Toti alla procura | nota difensiva online prima della fine del interrogatorio Mai visto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Voglio restituiremia figura di uomo e di servitore dello Stato la Dignità che ho costantemente cercato di preservare”. Con queste parole inizia la memoriadi Giovanni, presidenteRegione Liguria, che è stata inaspettatamente pubblicata sul sito di una televisione locale genovese poche ore dopo essere stata consegnata ai pm dal suo avvocato Stefano Savi. La fuga di notizie ha sorpreso sia la difesa sia gli inquirenti, che hanno definito l’accaduto “mai”. La memoria, composta da 17 pagine, è stata redatta per integrare le risposte fornite dadurante un lungodi otto ore. Nel documento,annuncia la sua massima collaborazione con le autorità e risponde punto per punto alle accuse mossegli. Nel documento,sottolinea come il suo operato politico sia sempre stato guidato dall’interesse pubblico, non in contrapposizione con le rivendicazioni dei privati, ma utilizzando queste ultime come risorse per il bene collettivo.