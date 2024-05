Atlante porta la ricarica ultra-rapida sulle autostrade

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha appena fatto un colpo grosso: si è aggiudicata la gara per la progettazione, realizzazione e gestione di oltre 90 punti diper veicoli elettrici (EV) sulla rete autostradale diper l’Italia (ASPI). E non parliamo di un paio di stazioni, ma di oltre 90 punti didistribuiti in otto aree di servizio lungo le principalidel Paese. La società del Gruppo NHOA porterà le sue stazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania e Puglia. Le stazioni non solono fino a 400kW, ma sono anche dotate di pannelli solari e sistemi di accumulo energetico. Una mossa che strizza l’occhio alla sostenibilità. Che cosa significa tutto questo? Innanzitutto,e diffusa. Le stazioni firmate Bertone Design sono belle da vedere e super tecnologiche. Pensa: pannelli solari, Wi-Fi, videosorveglianza 24 ore su 24 e sistemi per evitare soste abusive di veicoli a motore termico.

