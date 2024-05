Mascaria | nel film tv - la storia vera di Pietro Ferrar - calunniato dalla mafia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iltv, oggi in prima serata su Rai 1, è parzialmente ispirato alladia, un costruttore siciliano e un uomo perbene che ha cercato di combattere calunnie e intimidazioni da parte della, ritrovandosi poi con la reputazione infangata da chi voleva annientarlo. Queste pressioni lo hanno spinto a reagire con coraggio, denunciando i mafiosi e cercando di cambiare lo status quo. Il titolo deltv deriva dare che in siciliano ha diversi significati, ma figurativamente indica l’atto di sporcare con il carbone, lasciando un segno indelebile, in altre parole: calunniare. NelTV, è il sospetto a sporcare la reputazione dia (interpretato da Fabrizio Ferracane). Dopo aver denunciato la, viene delegittimato moralmente e subisce l’abbandono sociale, economico e istituzionale. Una scena di(Fonte: Ufficio stampa Rai)La sua decisione di opporsi allaha portato a risultati significativi, come l’arresto e la condanna di diversi membri dell’organizzazione criminale.