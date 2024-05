Bimbo morto su nave da crociera - le parole della donna | lo avrebbe curato e accudito

(Di giovedì 23 maggio 2024) È una vicenda tragica e complessa quella che è emersa a bordodaSilver Whisper, dove Chan Jheansel Pia Salahid, unadi 28 anni nata a Manila, ha dato alla luce un bambino che successivamente è. Laè accusata di omicidio volontario per la presunta negligenza criminale cheportato alla morte del piccolo, che aveva chiamato Tyler. Chan Jheansel Pia Salahid è stata interrogata oggi pomeriggio dal giudice Sergio Compagnucci nel tribunale di Grosseto. La, che lavora come aiutante in cucina sulla, ha raccontato di aver pensato di essere in una fase più avanzatagravidanza e di poter gestire la situazione. Tuttavia, dopo essere partita da Salerno, si è trovata a partorire improvvisamente. “Ha fatto quello che una persona come lei poteva fare, ovvero il miglior modo possibile”, ha spiegato l’avvocato difensore Giovanni Di Meglio. La difesa: “Si è presa cura del bambino” Secondo l’avvocato Di Meglio, l’accusa di omicidio volontario non regge.

