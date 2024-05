Un pizzico di Toscana in Olanda | Farioli è il nuovo allenatore dell’Ajax

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Barga (Lucca), 23 maggio 2024 – C’è undiin. Francesco, nato a Barga in provincia di Lucca, è ildell'Ajax. Il club olandese ha annunciato la firma del 35enne fino al 30 giugno 2027. Dopo le avventure in Italia, Turchia e Francia, dunque, il tecnico approda in un club storico come quello olandese che ha deciso di puntare su di lui per rilanciarsi a livello nazionale e internazionale. "Francesco è unche ha grande passione, che cura i dettagli, sa trasmettere le sue idee alla squadra - le parole del direttore tecnico Alex Kroes - e che ci ha entusiasmato nei colloqui che abbiamo avuto. E' un uomo intelligente, che sa relazionarsi bene con le persone con cui lavora, siamo convinti che sia l'uomo giusto per l'Ajax". "Sono molto felice di venire qui ad Amsterdam con il mio staff. Vogliamo portare la nostra energia in un club che sappiamo bene cosa rappresenti, c'è molto lavoro da fare, ma abbiamo già iniziato a prepararci.