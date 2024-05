Corruzione | Tajani - ' mi auguro revoca domiciliari Tot - dimissioni? sta a lui decidere' **

Ilaria Salis esce dal carcere dopo 15 mesi: arresti domiciliari per lei - Ilaria Salis esce dal carcere dopo 15 mesi: arresti domiciliari per lei - Dopo 15 mesi di detenzione in carcere, Ilaria Salis si trova adesso agli arresti domiciliari sotto sorveglianza dal Tribunale di Budapest. vocidicitta

'Padre ci attacca, lei ringrazia', scontro Tajani-Salis - 'Padre ci attacca, lei ringrazia', scontro Tajani-Salis - Il papà di Ilaria: 'Grati solo ad una persona in ambasciata'. Il ministro: 'Fatto per lei quello fatto per gli altri' (ANSA) ... ansa

Franco Di Mare, commozione al funerale a Roma tra amici e colleghi. Presenti anche i vertici Rai Roberto Sergio, Giampaolo Rossi e Marinella Soldi - Franco Di Mare, commozione al funerale a Roma tra amici e colleghi. Presenti anche i vertici Rai Roberto Sergio, Giampaolo Rossi e Marinella Soldi - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Il colpo di scena arriva in serata, con un video sui social in cui Giorgia Meloni annuncia di aver messo in 'stand-by' il decreto ministeriale firmato da Maurizio Leo, e ch ... ilfattoquotidiano