Lautaro Martinez - l’agente chiarisce | Inte - incontro settimana prossima! Tranquilli

(Di giovedì 23 maggio 2024) In casar continua a tenere banco il discorso relativo al rinnovo di, specialmente dopo il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree.Alejandro Camano ha ribadito le sue ragioni a TeleLombardia. NUOVO– Alejandro Camano apre così la situazione delle trattative trar e: «Per me è una grande situazione,ha un contratto fino al 30 giugno del 2026. Per noi che una squadra di un livello incredibile come l’r chiami due anni prima per parlare del rinnovo è una grande emozione. Ha 26 anni, un giocatore ancora giovane e che si identifica molto con l’ambiente nerazzurro. La società, i tifosi, la squadra sono importantissimi per una squadra di cui è il capitano. Ho un bellissimo rapporto soprattutto con Piero Ausilio che ha fatto una squadra incredibile. Io ho già conosciuto la squadra quando ero procuratore di Hector Cuper.