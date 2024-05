Inchiesta Liguria - terminato l’interrogatorio di Toti | risposte a tutte le domand - depositata memoria

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si è concluso dopo circa otto ore-fiume a Giovannisull’di corruzione e voto di scambio in. Il presidente della Regione, assistito dal legale Stefano Savi, ha risposto ale 180e formulate dai pm e respinto ogni accusa. Il governatore, inoltre, ha depositato unadifensiva di 17 pagine a integrazione dei verbali. Le 180e del-fiume diIl colloquio con i magistrati titolari dell’indagine sulla corruzione nel porto di Genova, con la presenza anche del procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, è iniziato intorno alle 11 ed èpoco dopo le 19 nella caserma del Roan della Gdf, doveè rimasto per la firma dei verbali e quindi alla rilettura del lungo interrogatorio. Come riportato da Ansa, lee preparate dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, a capo dell’, sono state relative ai finanziamenti ricevuti non solo da Aldo Spinelli e Francesco Moncada, ma anche dal re delle discariche Pietro Colucci e da altri imprenditori.

