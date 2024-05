Cristiano De Andrè canta Fabrizio De André venerdì 6 settembre a Lignano

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 23 maggio 2024) “DeDe– Best of Live Tour” è il nuovo emozionante concerto che segna il ritorno sulle scene diDe, l’unico erede del patrimonio musicale deandreiano, per raccontare il padre a 25 anni dalla sua scomparsa, attraverso l’immenso repertorio di Faber. Accompagnato da una band d’eccezione – che vede Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria –Deporta le canzoni di suo padre, ancora estremamente attuali e amate, sui principali palcoscenici estivi della penisola: l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia è fissato perall’Arena Alpe Adria diSabbiadoro (UD) e si preannuncia come uno dei concerti più emozionanti dell’estate. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di24 maggio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati.