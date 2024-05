Quanto prende la Meloni? | Bocchino gela Giannini in diretta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Italonon le manda a dire. A Otto e Mezzo, vengono commentati gli ultimi sondaggi prima del blackout che scatterà da domani. Secondo le rilevazioni mostrate dalla Gruber dell'istituto Demopolis lacon FdI è in testa e di fatto conferma la quota delle ultime elezioni politiche. Elly Schlein e il Pd sono invece al 20 per cento. Secondo la narrazione di Massimodi fatto la"non ha allargato il consenso" mentre la "Schlein è a una quota che non fa sognare ma che nemmeno mette a rischio la sua poltrona".losubito e risponde a tono: "Ti spiego una cosa che ti è sfuggita. Giorgiaè il premier e guida il governo da 19 mesi. Stare al governo logora, come è noto, il consenso. E dunque seraccoglie gli stessi consensi delle politiche è già un risultato importantissimo. Se dovesse allargare il consenso,sarebbe davanti a un vero e proprio capolavoro".

